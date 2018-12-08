ملك البحرين يهنئ الملك سلمان بالذكرى الرابعة لتوليه الحكم

هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد حكم المملكة العربية السعودية.



وأشاد حمد بن عيسى بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وذلك وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".



كما قدم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد تهنئة مماثلة للملك سلمان.

