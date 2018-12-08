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السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:59 م

سقوط هارب من مؤبد وبحوزته "هيروين" في الإسماعيلية

سقوط هارب من مؤبد
عمرو المزيدي
dostor.org/2427916

نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة مديره اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام عاطل - 29 سنة - ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية إستعمال قسوة بمركز الصالحية بالشرقية، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته لسلاح نارى، متخذًا من منطقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 150جرام، طبنجة مُعدلة لإطلاق الأعيرة النارية، وعدد 5 طلقات نارية من ذات العيار.

بمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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