إسبانيا تعلن إنقاذ 33 مهاجرا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط

أعلنت خدمات الإنقاذ البحري في إسبانيا إنقاذ 33 مهاجرًا كانوا يعبرون مضيق جبل طارق في محاولة للوصول إلى القارة الأوروبية من شمال إفريقيا.



وأوضحت خدمات الإنقاذ في تغريدة - أوردتها شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم السبت - أنه من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم سيدة حبلى كانت على متن قارب صغير إلى جانب 4 آخرين كانوا يجدفون على متن زورق عبر المسارات البحرية المزدحمة بسفن الشحن.



وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد صرحت الأسبوع الماضي بأن أكثر من 60 ألف من المهاجرين قد تمكنوا - حتى الآن - من الوصول إلى إسبانيا خلال العام الجاري ومعظمهم كان من خلال البحر المتوسط، مشيرة إلى أن مجموع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى القارة الأوروبية يزيد قليلا عن 134 ألف مهاجر خلال العام الجاري.