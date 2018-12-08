البث المباشر مباراة مانشستر سيتى و تشيلسي لينك سريع لايف

يواجه فريق تشيلسي نظيره مانشستر سيتى مساء اليوم السبت ضمن الجولة السادسة عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

تقام مباراة مانشستر سيتى وتشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات

تذاع مباراة مانشستر سيتى وتشيلسي بث مباشر لايف على قنوات بى ان سبورت beIN SPORTS HD 2 ، beIN SPORTS HD 11 EN وعلى صافرة الحكم مايكل أوليفير و بتعليق عصام الشوالي

بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتى مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتشيلسي اليوم السبت 8-12-2018 بدون تقطيع

يسعى تشيلسي للفوز من أجل حذف أثار هزيمته الأسبوع الماضي امام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ضمن المسابقة المحلية والعودة للمنافسة بقوة على لقب "البريميرليج".

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