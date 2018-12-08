القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
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بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
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10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
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07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:56 م

رابط LIVE يلا شوت | مشاهدة مباراة مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بي ان سبورت | بدون تقطيع

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يحل مانشستر سيتي، المتصدر، ضيفًا على منافسه تشيلسي، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق عصام الشوالي.
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ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة من 15 مباراة، مقابل 31 لتشيلسي في المركز الرابع.

وحقق مانشستر سيتي 13 فوزًا وتعادلين، ولم يخسر أي مباراة في المسابقة المحلية، في حين فاز تشيلسي 9 مرات، مقابل 4 تعادلات وخسارتين.
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ساري: تشيلسي افتقر لـ”الحافز” في بعض مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة تشيلسي
موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
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وحقق مانشستر سيتي الفوز 5 مرات في آخر 10 مباريات بين الفريقين، مقابل 3 انتصارات لتشيلسي، في حين انتهت مباراتين بالتعادل.
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وأكبر فوز في المباريات الـ10 الأخيرة كان من نصيب تشيلسي بنتيجة 5/1 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقابل تشيلسي ومانشستر سيتي 42 مرة في الدوري الإنجليزي على مدار تاريخهما، فاز تشيلسي 24 مرة، مسجلًا 63 هدفًا، مقابل 11 فوزًا لمانشستر سيتي مسجلًا 37 هدفًا، في حين انتهت 7 مباريات بالتعادل.

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