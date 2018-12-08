تعادل الهلال والنصر فى الدورى السعودى للمحترفين

تعادل فريق الهلال السعودى مع فريق النصر، بهدفين لكل منهما فى مباراة ديربي الرياض التي أقيمت، السبت، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" ضمن الأسبوع الثاني عشر من دورى الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



تقدم فريق الهلال أولًا في الشوط الأول بهدفين أحرزهما بافيتيمبى جوميس في الدقيقتين (3، 18)، وأدرك النصر في الشوط الثاني التعادل عن طريق جوليانو فيكتور فى الدقيقة 73 وعبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 78.



وبذلك حافظ الفريقان على مركزيهما في جدول ترتيب الدوري، حيث رفع الهلال رصيده إلى النقطة 30 في المركز الأول، فيما رفع النصر رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثاني.