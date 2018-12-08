مصر تفوز على المغرب 6-1 فى كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيره المغربى بستة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر الجارى.



بدأ الجهاز الفنى لمنتخب الكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق بتشكيل مكون من حارس المرمى محمد فوزي، واللاعبين أحمد الشحات ومصطفى عبد المنعم ومصطفى شعبان "شيكا" وهيثم محسوب.



شهد الشوط الأول ندية كبيرة من الجانبين، وانتهى بالتعادل السلبي، لكن في الشوط الثاني نجح اللاعب حسان محمد في افتتاح التسجيل للمنتخب المصري، وفي الشوط الثالث عزز اللاعب مصطفى علي تفوق مصر بإحراز الهدف الثانى، وأضاف محمد حسن الهدف الثالث، قبل أن يقلص منتخب المغرب الفارق فى النتيجة بهدف للاعب علي الخادم.



وأحرز مصطفى عبدالمنعم الهدف الرابع، ثم مصطفى شعبان الخامس، ليختتم عبد الرحمن الشافعي سداسية المنتخب المصري في الدقائق الأخيرة للقاء.



وبهذا الانتصار، يحصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في المجموعة التى تضم كذلك منتخبي كوت ديفوار ومدغشقر اللذين يلعبان غدًا الأحد ضمن الجولة الأولى كذلك.



وحضر المباراة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكان في استقباله خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.



يذكر أن طرفي مباراة الدور النهائي للبطولة يتأهلان سويًا عن قارة إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية المقرر أن تستضيفها باراجواى أواخر العام القادم.