القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
مصر
السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:47 م

تدشين اتحاد عربى لمنتجى ومصدرى التمور خلال ديسمبر الجارى

تدشين اتحاد عربى
أ ش أ
dostor.org/2427835

كشف عبدالرحمن الراجحى، رئيس الاتحاد العربي لمنتجي ومصدري التمور "تحت التأسيس"، أنه سيتم إطلاق وتدشين الاتحاد بشكل رسمى خلال شهر ديسمبرالجارى، والذي تم البدء فى إنشائه منذ بداية العام الجارى.

وقال- خلال جلسة حوارية على هامش معرض "فوود أفريكا" اليوم السبت- إن إنشاء الاتحاد يأتي في ظل استحواذ الدول العربية على 75% من حجم الإنتاج العالمي للتمور، بنحو 6.5 مليون طن سنويًا في حين يبلغ الإنتاج العالمي نحو 8.5 مليون طن.

وأضاف "الراجحي" أن مصر تعتبر الأولى عربيًا في إنتاج التمور، في حين تعد تونس الأعلى قيمة في التصدير، موضحًا أن الهدف من الاتحاد هو تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال التمور، وكذلك بحث كيفية الارتقاء بذلك القطاع المهم، لافتًا إلى أن الاتحاد يلاقي دعمًا كبيرًا من رؤساء الدول وسفراء جامعة الدول العربية، حيث يتفق الجميع على أن التمور العربية لا بد أن تكون لها الريادة.

من جانبه، قال أشرف كمال، الأمين العام للاتحاد العربي للتمور، إن انطلاق الاتحاد العربي لمنتجي ومصدري التمور من مصر، وخلال فعاليات معرض "فوود أفريكا" يؤكد على ريادة مصر ودورها فى دعم وتنمية صناعات قطاع التمور.

وأوضح أن الاتحاد حتى الآن يضم نحو 12 دولة عربية، لافتا إلى أن اللجنة المؤسسة للاتحاد راعت وجود توازن بين عدد المنتجين والمصدرين داخل الاتحاد، وأن الباب ما زال مفتوحًا للجميع للانضمام.

وأشار "كمال" إلى أن الدول الأعضاء تدرك أهمية قطاع التمور كموروث اقتصادى ودينى وعربي أصيل، مؤكدا أنه فى السابق قدمت الدول العربية للعالم البترول، والآن تقدم للعالم ماردًا جديدًا قادمًا بقوة وقاطرة تقود الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل القريب وسيكون هو "الذهب الأحمر" الذي يقود التنمية في الدول المنتجة للتمور في حالة التركيز على تطويره.

وتابع أن الدول الأعضاء بالاتحاد تعمل على الإسراع بتنمية قطاع التمور، لما يمثله من أهمية في تأمين الأمن الغذائي العربي والعالمي، مشيرا إلى أن مصر تصدر نحو 40 ألف طن من التمور سنويًا، وأنه رقم قابل للزيادة بشكل كبير في حالة تقليل المهدر والتالف.

وأعرب "كمال" عن سعادته للزخم الكبير المتواجد لدعم وتنمية قطاع التمور خاصة في مصر، داعيًا إلى دعم ثقافة استهلاك التمور ليس فقط في أوقات معينة خلال العام، ولكن طوال العام لما يملكه التمر من مميزات صحية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ يومين

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ يومين

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ يومين

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

منذ اسبوع

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ أقل من شهر

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

الآن

جامعة الأزهر تسمح لـ"الهلالي" بالظهور الإعلامي بشرط الالتزام

"الصحة": علاج 68 ألف مواطن مجانًا من خلال 58 قافلة طبية

التموين: الصناعات الغذائية تمثل 14% من الناتج المحلى

بدء الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2018-2019 بالجولة 16

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

محمد الباز يفضح أكاذيب الإخوانى محمد ناصر فى "90 دقيقة"

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2018-2019 بالجولة 16

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

محمد الباز يفضح أكاذيب الإخوانى محمد ناصر فى "90 دقيقة"

كشكول

التربية الرياضية بالإسماعيلية تتصدر بطولة الجمهورية بالمرحلة الإعدادية

جامعة الأزهر تشكل لجنة "نواب الجامعة" بمدن فرع أسيوط

قيادات البحيرة الأزهرية تلتقي أولياء أمور طلاب معهد الشعبة الإسلامية

وكيل الإسكندرية الأزهرية يتابع سير العملية التعليمية بمعهد الشعبة الإسلامية

‎" الزناتى": المعلمين لن تتوانى فى الدفاع عن حقوق أعضائها

الأمصار

جامعة نيويورك تٌُلبي مبادرة طالبة إسرائيلية بمقاطعة بلادها

مقتل منفذي هجوم دير الأنبا صموئيل الإرهابي بمحافظة المنيا "صور"

الشرطة البلجيكية تعتقل 100 متظاهر من "السترات الصفراء"

حكومة انتقالية بقيادتهم.. مطالب للحوثي صادمة أشعلت الخلافات من جديد

مشاورات السويد في يومها الثالث..بحث تكوين 3 فرق لمناقشة الملفات اليمنية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

"Subnautica".. متعة الحياة بين الشعاب المرجانية

"Storm Boy".. إنقاذ البجع والبحارة على شواطئ أستراليا

"SteamWorld Dig 2".. إنقاذ صديق بين ركام المناجم

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

علماء صينيون يطورون مادة لتجديد الجلد في حالات الحروق الواسعة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎