تدشين اتحاد عربى لمنتجى ومصدرى التمور خلال ديسمبر الجارى

كشف عبدالرحمن الراجحى، رئيس الاتحاد العربي لمنتجي ومصدري التمور "تحت التأسيس"، أنه سيتم إطلاق وتدشين الاتحاد بشكل رسمى خلال شهر ديسمبرالجارى، والذي تم البدء فى إنشائه منذ بداية العام الجارى.



وقال- خلال جلسة حوارية على هامش معرض "فوود أفريكا" اليوم السبت- إن إنشاء الاتحاد يأتي في ظل استحواذ الدول العربية على 75% من حجم الإنتاج العالمي للتمور، بنحو 6.5 مليون طن سنويًا في حين يبلغ الإنتاج العالمي نحو 8.5 مليون طن.



وأضاف "الراجحي" أن مصر تعتبر الأولى عربيًا في إنتاج التمور، في حين تعد تونس الأعلى قيمة في التصدير، موضحًا أن الهدف من الاتحاد هو تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال التمور، وكذلك بحث كيفية الارتقاء بذلك القطاع المهم، لافتًا إلى أن الاتحاد يلاقي دعمًا كبيرًا من رؤساء الدول وسفراء جامعة الدول العربية، حيث يتفق الجميع على أن التمور العربية لا بد أن تكون لها الريادة.



من جانبه، قال أشرف كمال، الأمين العام للاتحاد العربي للتمور، إن انطلاق الاتحاد العربي لمنتجي ومصدري التمور من مصر، وخلال فعاليات معرض "فوود أفريكا" يؤكد على ريادة مصر ودورها فى دعم وتنمية صناعات قطاع التمور.



وأوضح أن الاتحاد حتى الآن يضم نحو 12 دولة عربية، لافتا إلى أن اللجنة المؤسسة للاتحاد راعت وجود توازن بين عدد المنتجين والمصدرين داخل الاتحاد، وأن الباب ما زال مفتوحًا للجميع للانضمام.



وأشار "كمال" إلى أن الدول الأعضاء تدرك أهمية قطاع التمور كموروث اقتصادى ودينى وعربي أصيل، مؤكدا أنه فى السابق قدمت الدول العربية للعالم البترول، والآن تقدم للعالم ماردًا جديدًا قادمًا بقوة وقاطرة تقود الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل القريب وسيكون هو "الذهب الأحمر" الذي يقود التنمية في الدول المنتجة للتمور في حالة التركيز على تطويره.



وتابع أن الدول الأعضاء بالاتحاد تعمل على الإسراع بتنمية قطاع التمور، لما يمثله من أهمية في تأمين الأمن الغذائي العربي والعالمي، مشيرا إلى أن مصر تصدر نحو 40 ألف طن من التمور سنويًا، وأنه رقم قابل للزيادة بشكل كبير في حالة تقليل المهدر والتالف.



وأعرب "كمال" عن سعادته للزخم الكبير المتواجد لدعم وتنمية قطاع التمور خاصة في مصر، داعيًا إلى دعم ثقافة استهلاك التمور ليس فقط في أوقات معينة خلال العام، ولكن طوال العام لما يملكه التمر من مميزات صحية.