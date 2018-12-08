الجيش الباكستاني: وصول القوات الصينية الخاصة لتدريبات مشتركة

أعلن الجيش الباكستاني وصول القوات الخاصة لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى باكستان، اليوم السبت، للمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين، التي يطلق عليها اسم "المحارب- VI 2018".



وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، في بيان أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية: إن قوات الفريق الخاص للجيشين سيتشاركان في التدريبات لمدة ثلاثة أسابيع، وأضاف البيان أن "الهدف من هذه التدريبات العسكرية هو تبادل خبرات كلا الطرفين في مجال مكافحة عمليات الإرهاب والتعلم من بعضنا البعض".



كما أوضح البيان أن هذه التدريبات "تعد السادسة ضمن سلسة من التدريبات المشتركة التي تأتي في إطار التعاون العسكري الثنائي بين الدولتين الصديقتين".