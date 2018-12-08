وزير الأوقاف الجزائري وممثل لبابا الفاتيكان يشاركان في تطويب رفات 19 راهبًا

أقامت كنيسة "سانتا كروز" بمدينة وهران الجزائرية (شمال غرب) اليوم السبت؛ مراسم تطويب رفات الأسقف السابق لوهران بيير كلافري و18 من رجال ونساء الدين المسيحي، توفوا بالجزائر خلال فترة العشرية السوداء.



شارك في المراسم، التي أقيمت تحت شعار"العيش معا بسلام"، الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشيو، عميد مجمع دعاوى القديسين بالفاتيكان، ممثلا عن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ووزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، وعدد من السفراء المعتمدين بالجزائر.



وكان وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري قد شهد- أمس الجمعة- ورفقته مبعوث بابا الفاتيكان مراسم إعادة افتتاح كنيسة "سانت كروز" بعد عملية ترميمها، وكذا تسمية ساحتها باسم "ساحة العيش معا بسلام".