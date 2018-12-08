"Storm Boy".. إنقاذ البجع والبحارة على شواطئ أستراليا

عن كتاب للأطفال للكاتب "كولين ثييل" صدر عام 1964 تدور أحداث اللعبة الجديدة "Storm Boy" من تطوير فريق "Blowfish Studios" الأسترالي، والتي تدور حول علاقة بين صبي صغير وحيوانه الأليف الذي أطلق عليه اسم "Mr. Percival"، بينما تدور أحداث القصة في شواطيء جنوب أستراليا حينما يصادف الصبي Mr. Percival لأول مرة وينقذه.



اللعبة تحتوى على العديد من الألعاب المصغرة التي يمكن التطرق لها مثل الرسم على الرمال وإطعام البجع وصيد الأسماك والقواقع، وتعمل على PS4 وXbox One وPC وSwitch وللهواتف الذكية بنظامي التشغيل iOS وAndroid.



اللعبة تجربة رواية تفاعلية للحكاية الكلاسيكية من خلال السيطرة على كل من Storm Boy وMr. Percival في لحظات مهمة، مثلا عندما يقوم الاثنان بإنقاذ البحارة الذين تقطعت بهم السبل أثناء عاصفة.



ويمكن مشاهدة اللعبة على الرابط التالي:

