"Red Matter".. لعبة البحث عن الحقيقة في الفضاء

هل تستطيع حل الألغاز في بيئة وحشية جميلة عالية التفصيل، هذه البيئة تصبح أكثر سريالية كلما تقدمت مع القصة، سوف تستخدم مجموعة من الأدوات عالية التقنية لفك تشفير الرسائل والآليات المخفية، وكشف أسرار أعمق وأكثر قتامة، ولكن أحذر مما قد تجده.. فبمجرد اكتشاف الحقيقة، هل ستتمكن من تحملها؟.. هذا ما سوف تواجهه في لعبة "Red Matter" التي صدرت في 6 ديسمبر 2018، وهي لعبة مغامرات فيزياء الواقع الافتراضي، تم تصميمها خلال حرب خيال علمي باردة.



وسوف يقوم اللاعب بدور الوكيل Epsilon رائد الفضاء لاتحاد الأطلسي، الذى أرسل إلى محطة فولغرافيان الفضائية المهجورة على قمر Rhea أحد أقمار Saturn، ومهمته التحقيق في مشروع بحث سري غامض.



تتميز اللعبة بقصة مثيرة للاهتمام غالبا ما يحتاج اللاعب إلى المساعدة في حلّها أثناء حله الألغاز ومسح الأشياء والتقدم عبر محطة فولغرافيان الفضائية.



كما تتميز باستكشاف بيئات مفصلة للغاية، تحتوى على مناظر طبيعية صخرية، ومحطات فضاء ومختبرات سرية.

كما تتضمن اللعبة أنواعا مختلفة من الحركة مثل النقل الفضائي، أو اندفاعه أو التنقل السلس لمساعدة اللاعب على استكشاف أكثر طريقة ممكنة غامرة.