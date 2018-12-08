القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
مصر
السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:33 م

"راضي": منتدى "الكوميسا" يعبر عن انفتاح مصر على إفريقيا

المتحدث باسم الرئاسة،
المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي
أ ش أ
dostor.org/2427807

أكد المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، أن مصر تعد بوابة لدول إفريقية وعربية وأوروبية بحكم موقعها الاستراتيجي المتميز، علاوة على مجموعة من الاتفاقيات التي تربط مصر بتلك المناطق.

وقال "راضي" في تصريحات لقناة "النيل للأخبار" من شرم الشيخ، إن: "منتدى "الكوميسا" يعبر عن انفتاح مصر على القارة الإفريقية، ويأتي في مجمل الإطار العام لاتجاه مصر ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل القضايا الإفريقية، موضحًا أن المواضيع المطروحة على المنتدى في دورته الحالية تأتي متسقة مع المجهود الذى يحدث في الساحة الداخلية بمصر؛ والعمل على زيادة الاستثمارات والبيئة التشريعية الجديدة للاستثمار وبذل المزيد من الاستثمارات إلى مصر والإصلاح الاقتصادي ورعاية الشباب وريادة الأعمال والتقدم بأفكارهم ومبادراتهم.

ونوه بأن هذا المنتدى سيكون فرصة، لأن هذا المجهود عابر للحدود ويمتد للدول الإفريقية، كما حدث في الأعوام الماضية، مضيفًا أنه لدينا معرض التجارة البينية بين الدول الإفريقية عقب ثلاثة أيام من الآن ويأتي كل ذلك في إطار الإتجاه القوي للدولة المصرية تجاه القارة الإفريقية وتمهيدًا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019، والتى سوف تبدأ مطلع شهر فبراير المقبل.

وحول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، قال "راضي" إن الوثيقة التي تم التوصل إليها في مارس الماضي في غاية الأهمية، وتأتي على طريق الاندماج الاقتصادي للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تجمع 3 مناطق كبرى في المحيط الإفريقي وهي "الكوميسا والصادق" دول جنوب القارة" والمنطقة الاقتصادية لشرق القارة بمجموع حوالي 48 دولة إفريقية من إجمالي 54 دولة، وهي خطوة هامة وإنجاز تم التفاوض عليه من قبل مصر خلال 10 سنوات.

وأوضح أن منتدى هذا العام يضم لفيفًا كبيرًا من رجال الأعمال الأفارقة، علاوة على 3 آلاف مشارك وعدد من رؤساء الدول ورؤساء المؤسسات الاقتصادية في أوروبا وآسيا.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ يومين

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ يومين

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ يومين

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

منذ اسبوع

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ أقل من شهر

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

الآن

جامعة الأزهر تسمح لـ"الهلالي" بالظهور الإعلامي بشرط الالتزام

"الصحة": علاج 68 ألف مواطن مجانًا من خلال 58 قافلة طبية

التموين: الصناعات الغذائية تمثل 14% من الناتج المحلى

بدء الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2018-2019 بالجولة 16

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

محمد الباز يفضح أكاذيب الإخوانى محمد ناصر فى "90 دقيقة"

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2018-2019 بالجولة 16

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

محمد الباز يفضح أكاذيب الإخوانى محمد ناصر فى "90 دقيقة"

كشكول

التربية الرياضية بالإسماعيلية تتصدر بطولة الجمهورية بالمرحلة الإعدادية

جامعة الأزهر تشكل لجنة "نواب الجامعة" بمدن فرع أسيوط

قيادات البحيرة الأزهرية تلتقي أولياء أمور طلاب معهد الشعبة الإسلامية

وكيل الإسكندرية الأزهرية يتابع سير العملية التعليمية بمعهد الشعبة الإسلامية

‎" الزناتى": المعلمين لن تتوانى فى الدفاع عن حقوق أعضائها

الأمصار

تحالف سائرون العراقي يكشف تفاصيل قانون الخدمة الإلزامية

جامعة نيويورك تٌُلبي مبادرة طالبة إسرائيلية بمقاطعة بلادها

مقتل منفذي هجوم دير الأنبا صموئيل الإرهابي بمحافظة المنيا "صور"

الشرطة البلجيكية تعتقل 100 متظاهر من "السترات الصفراء"

حكومة انتقالية بقيادتهم.. مطالب للحوثي صادمة أشعلت الخلافات من جديد

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

"Subnautica".. متعة الحياة بين الشعاب المرجانية

"Storm Boy".. إنقاذ البجع والبحارة على شواطئ أستراليا

"SteamWorld Dig 2".. إنقاذ صديق بين ركام المناجم

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

علماء صينيون يطورون مادة لتجديد الجلد في حالات الحروق الواسعة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎