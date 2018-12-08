رئيس أمريكا: محتجو السترات الصفراء يهتفون نريد ترامب.. أحب فرنسا

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تظاهرات حركة "السترات الصفراء" في باريس، من خلال تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب ترامب: "إن اتفاقية باريس للمناخ لا تعمل جيدًا من أجل فرنسا. الاحتجاجات وأعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا. الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة من المال مثل الكثير في دول العالم الثالث من أجل ما يسمى بحماية البيئة ويهتفون نريد ترامب!.. أحب فرنسا".