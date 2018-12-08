إعادة نصب تذكارية لمقبرة جنود سوفييت فى بولندا

أعادت السلطات في مقاطعة لودز وسط بولندا، نصبًا تذكارية بعد ترميمها، إلى مقبرة جنود سوفييت سقطوا خلال تحرير بولندا فى الحرب العالمية الثانية.



وقام على ترميم النصب التذكارية والمقبرة بعد تعرضها لأعمال تخريبية نشطاء من حركة "كورسك" التي تعنى بشئون الحفاظ على النصب التذكارية لجنود الجيش الأحمر وترميمها.



وقال رئيس حركة "كورسك" يجى تيتسا: "هذا الترميم ما كان ليتم لولا دعم صندوق "كرونشتادتسكي مورسكوي سوبور"، مشيرًا إلى أن المقبرة تضم رفات 700 أسير سوفييتى أعدمهم النازيون.



وبين العبارات المدونة باللغة البولندية في المقبرة: المكان شاهد على إراقة دماء 700 مواطن سوفييتى قتلوا بوحشية بعد أسرهم على أيدي المحتلين النازيين بين 1942 و1944".