بوروشينكو يطالب الغرب بإغلاق موانئه في وجه السفن الروسية

اعتبر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو؛ خلال حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه يجب إغلاق الموانئ الأمريكية والأوروبية أمام السفن الروسية.



وأكد أن روسيا تمنع حرية الملاحة في مضيق كيرتش، "الأمر الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد الأوكراني ويؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة على البلاد... لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل ذلك".



وأضاف: "ينبغي منع السفن الروسية من دخول الموانئ الأوروبية والأمريكية"، مضيفا أن كييف مستعدة لتنسيق الإجراءات بشأن هذه القضية مع شركائها.



وتدعو السلطات الأوكرانية الغرب إلى تشديد العقوبات ضد روسيا بعد حادث مضيق كيرتش، حيث انتهكت ثلاث سفن حربية أوكرانية المياه الروسية في البحر الأسود، وناورت على نحو خطير لعدة ساعات ولم تذعن لأوامر خفر الحدود الروسي، الذي اضطر لاحتجازها واقتيادها إلى روسيا واعتقال طواقمها.