القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:29 م

تابع fel3rda | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يوتيوب(قمة انجلترا)| القمة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر| كورة لايف| كورة ستار

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تابع fel3rda | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يوتيوب(قمة انجلترا)| القمة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر| كورة لايف| كورة ستار
يخوض تشيلسى اختباراً صعباً عندما يستضيف مانشستر سيتى اليوم السبت، بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

 تابع fel3rda | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يوتيوب(قمة انجلترا)| القمة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر| كورة لايف| كورة ستار


موعد مباراة تشيلسي ضد مان سيتي
تنطلق مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي فى السابعة والنصف مساء اليوم، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ويسعى تشيلسي لاستعادة توازنه بعدما تعرض الفريق اللندنى للهزيمة الثانية هذا الموسم أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2، فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء الماضى ضمن منافسات الجولة الـ15، ليتراجع إلى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر سيتى صاحب الصدارة بـ41 نقطة.
تابع fel3rda | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يوتيوب(قمة انجلترا)| القمة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر| كورة لايف| كورة ستار

وستكون مباراة اليوم حاسمة لقمة الدورى الإنجليزى، حيث ينتظر ليفربول سقوط السيتى مع فوزه على بورنموث للانقضاض على الصدارة حيث يتخلف الريدز بنقطتين عن فريق جوارديولا قبل انطلاق مباريات الجولة.


ويدرك الإيطالى ماوريسيو سارى، مدرب فريق تشيلسى أن الهزيمة فى مباراة مانشستر سيتى ستصعب كثيراً من مهمة "البلوز" فى الفوز بلقب الدورى الإنجليزى كما ستثير الشكوك حول قدرة تشيلسى على التواجد بالمربع الذهبى بنهاية الموسم الحالى والعودة للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا.
تابع fel3rda | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يوتيوب(قمة انجلترا)| القمة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر| كورة لايف| كورة ستار

فى حين يسعى مانشستر سيتى بقيادة المدرب جوارديولا للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم للمباراة الـ 16 على التوالى.

يذكر أن مانشستر سيتى حافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد مرور 15 مباراة بالمسابقة، بعد فوزه فى الجولة الماضية على واتفورد بنتيجة 2 – 1، للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد موسم 2012/2013، و2017/2018، والثانية للفريق مع المدرب بيب جوارديولا، بعد الموسم الماضى.
تابع fel3rda | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يوتيوب(قمة انجلترا)| القمة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر| كورة لايف| كورة ستار

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