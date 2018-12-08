محتجو السترات الصفراء ينهبون المحلات التجارية فى الشانزليزيه

أكدت قناة "بي إف إم" الفرنسية في تغطية حية للأحداث بباريس، اليوم السبت، أنه قد بدأ بعض المتظاهرين فى نزع الألواح الخشبية المستخدمة فى الصعود إلى المحلات التجارية على طول الشانزليزيه شارع التسوق الشهير، بما في ذلك متجر داستشور بوبليسز الذى تعرض للنهب والتخريب.



وأشعل المحتجون النيران والعديد من الحرائق، كما يجرى نهب متاجر المحمول فى الشارع، وتقوم الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع في الوقت الذى يحاول فيه رجال الإطفاء وإخماد النيران.

