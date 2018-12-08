"الدستور" داخل منزل أطفال النهضة: حكاية انتحار الأب وقتله أبنائه

صرحت النيابة العامة بدفن جثث حدّاد لقي مصرعه في النيل بعدما ألقى أبنائه في النهر، عقب إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للأب والأبناء.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أنه عقب ورود إخطار من شرطة النجدة يفيد قيام شخص بإلقاء أبنائه الثلاثة في نهر النيل، وتمكن قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثث وتبين أنها لشخص يدعى «أحمد.ع » 43 سنة، عامل، والأطفال هم "محمد، عمر، وملك".



«الدستور» انتقلت إلى منزل الأب وأطفاله بمنطقة النهضة في محافظة القاهرة.



يقول أبو ناصر، صديق المجنى عليه، لم نتخيل حتى الآن، ما فعله أحمد بنفسه وبأطفاله الصغار، فالأب صديقي وعشرة عمري من زمان، ويعمل حدادًا وكان يوفر كل متطلبات أسرته، فلم يبخل عنهم وعليهم بشئ مطلقًا، على الرغم أنه كان مصابًا بجرح في يده، لكنه كان يتحامل على نفسه لتوفير سبل المعيشة والترفية للصغار.



استكمل أبو ناصر: السبب الرئيسي الذي دفع أحمد لإرتكاب هذه الواقعة هي زوجته فهي تعمل عند سيدة صاحبة مصنع ملابس وهي كانت تدعمها وتقويها لتركه والخلع منه، فمنذ 6 أشهر نشبت بينها وبين زوجها مشاجرة على إثرها تركت شقة الزوجية وأطفالها وذهبت دون أدنى اهتمام، متسائلًا: «هل يُعقل أن رجلًا يستطيع رعاية 3 أطفال بمفرده، وحاول إرجاعها عدة مرات من أجل الأطفال لكنها كانت متمردة وناقمة علي حياتها، فطلب منها الخروج من أجل صغارها، لكنها لجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت ضده دعوى خلع، ومنذ ذلك الوقت وهو أصبح في حالة نفسية سيئة، فالنسبة لنا كرجال عار علينا أن زوجاتنا تخلعنا فالطلاق أهون وأرحم من أن يعايرنا أحد، وازدادت حالته سوءًا بعدما حكمت المحكمة لها بالخلع أصبح شخصًا آخر دائمًا مكتئب والدموع ممتلئة في عينيه.



والتقط خيوط الحديث مصطفى، أحد جيران الأب، أطراف الحديث قائلًا: «من المحزن في الأمر أنه لم يتدخل أحد من أشقائه للإصلاح بينه وبين زوجته، ونحن كجيرانه وأصدقائه خجلنا من التدخل في أموره الشخصية، خاصة أننا لم نعلم شيئًا عن زوجته وأهلها، فهو كان يروي لنا أنه اتصل بها عدة مرات لأخذ الأطفال، لأنه لا يستطيع تحمل مسؤليتهم ووعدها بأنها سيعطيها كل متطلباتهم شهريًا، لكنها كانت بكل مرة تعده باستلام الأطفال منه وفي كل مرة تخلف وعودها وينتظرها بالساعات ولم تحضر.



وفي إحدى المرات التي اصطحب فيها الأطفال لتسليمهم إليه اتصلت به هاتفيًا، فخنقه البكاء وقال لي: «مجتش بردوا؟ الأولاد بتعيط وعاوزينها ومش عارف أعمل لهم إيه، حتى أصيب بالإحباط».



وقالت نورا شقيقة الأب: "أخويا كان معيّش مراته وفاء أحسن عيشه لكنها كانت إنسانة بشعة ومنذ ستة أشهر أحضرت صديقتها لعمل حلوى لبان وتعبئتها داخل الشقة، فغضب أخي منها وطلب منها إيقاف هذا المشروع، لكنها غضبت وتركت له المنزل وحاول إرجاعها كثيرًا لكنها رفضت، وتركت أطفالها طوال هذه الشهور لدرجة أن ابنتهم الكبرى ملك أصابها وجع في بطنها من كثرة أكل اللانشون والجبنة وكانت تتمنى عودتها لرعايتها هي وأطفالها الصغار، فزوجته هي السبب الرئيس فيما فعله، حيث أصابته باليأس.



تواصل شقيقة الأب: يوم الواقعة خرج مصطحبًا أطفاله وهو يودعنا وأخبرنا بأنه لم يعود بهم مرة أخرى وقبل حدوث الواقعة بدقائق اتصل بنا هاتفيًا وأخبرنا أنه سينتحر، لكننا لم نصدق ما قاله واتصلنا به عدة مرات، لكن هاتفه كان مغلقًا فاضطررنا إلى اللجوء لقسم شرطة النهضة وهم من أكدوا خبر انتخاره هو وأطفاله.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بنطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، وتبين أنها للشخص المنتحر ويعمل "حداد"، كما عثر رجال الإنقاذ النهري على جثة طافية بمنطقة جزيرة الوراق، تبين أنها لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ولا توجد بها إصابات، ومع اقتراب غروب الشمس، عثرت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة على جثتي طفلين شقيقين بمنطقة الساحل أحدهما 8 سنوات، ولا توجد بهما إصابات.