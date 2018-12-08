مشاهدة أون لاين مباراة توتنهام وليستر سيتي الآن - كورة اون لاين kora online tv مشاهدة توتنهام وليستر سيتي

يقدم "الدستور الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة ومعاينة: ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير - توتنهامx ليستر سيتي لايف ، الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-1919: ما هو موعد انطلاق اليوم ، ما هي القناة التلفزيونية التي تعمل عليها وما هي توقعاتنا؟





لم يهزم في سبع مباريات ولكن غارقة في أزمة. بالنسبة إلى مدينة ليستر سيتي ، لا يفقد المرء ببساطة هذه الأيام.

لكن الخسارة قد تكون كافية في الواقع أمام توتنهام هوتسبر الذي يحتل حاليا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز - ستة مراكز وتسع نقاط فوق ليستر سيتي.





تم إقصاء فريق ماوريسيو بوشتينو من قبل الأرسنال المتصدر في شمال لندن يوم الأحد الماضي ، لكنهم ارتدوا بشكل جيد بعد فوزهم بنتيجة 3-1 على ساوثهامبتون المتواضع. هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن النتيجة ستكون مؤكدة - وكذلك بنفس القدر في صالح سبيرز أيضا.





ومع ذلك ، لا يجب أن ننسى أن توتنهام سيلعب أيضاً مع برشلونة في مباراة دوري أبطال أوروبا UEFA يوم الثلاثاء. قد يعني ذلك أنه يجب على Pochettino أن يستريح بعض لاعبيه الأساسيين ، إن لم يكن جميعهم ، لإبقائهم منتعشين من أجل لعبة أكثر أهمية بشكل واضح لأسباب متعددة.





هذا شيء يمكن لاليستر أن يستفيد منه. حتى إذا كان توتنهام مستغلاً بشكل قوي مع XI القوي ، فإن الفريق المضيف يمكن أن يأخذ الكثير من الإلهام من فوزه 2-1 في هذه المباراة في العام الماضي.





الرجل المهم





كان تعادل جيمس ماديسون مع فولهام هو خامس له في الدوري الإنجليزي الممتاز ، مما جعل منه هداف ليستر في هذا الموسم جنبا إلى جنب مع جيمي فاردي. مع إصابة اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً ، سوف ينزل الكثير مرة أخرى إلى ماديسون.





هذا ليس مجرد رأي بل حقيقة أن اللاعب البالغ 22 سنة هو الآن لاعب لستر الأكثر أهمية ، وما يفعله ، أو ما لا يفعله سيؤثر على طريقة لعبه ضد توتنهام.





من المؤكد أن Pochettino سيخوض المباراة رقم 10 خارج اللعبة ، لكنه كان جيدًا حتى الآن ضد كل من الفريقين الستة الأوائل الذين واجههم. في الألعاب الكبيرة ، هذا الرهان جيد جدًا.





يقتبس

"لم يكن الوقت مناسبًا أبدًا للعب فريق من أعلى الطاولة. لديهم فرقة كبيرة. وقال كلود بويل "لديهم لاعبون دوليون."





"لا مشكلة بالنسبة لهم للعب كل ثلاثة أو أربعة أيام. سنحتاج إلى الكثير من الجودة ، مع وبدون الكرة.





"كان لدينا أداء جيد ضد يونايتد وأرسنال وليفربول دون تحقيق النجاح. آمل أن نتمكن من إيجاد الحل غداً ".





البث المباشر سينطلق قبل المباراة بنصف ساعة



