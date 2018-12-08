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السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:22 م

تأجيل محاكمة 102 متهمين في "شغب عفروتو" لـ9 فبراير

تأجيل محاكمة 102
نجلاء رفاعي
dostor.org/2427705

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل محاكمة 102 متهمين (مخلي سبيلهم) لاتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ"عفروتو" داخل حجز القسم، لـ9 فبراير المقبل.

وأحالت المحكمة أوراق القضية، إلى الدائرة 10 جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس.

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهمين (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدى على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

وسبق وأن قضت ذات المحكمة، بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" لاتهامهم بضرب "عفرتو" داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات عن أنه فى 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم وشهرته "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائي مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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