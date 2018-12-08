جناح لمصر للطيران في مؤتمر "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ

تشارك الشركة القابضة لمصر للطيران في مؤتمر الكوميسا "أفريقيا 2018" والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، بجناح خاص بها لتسهيل إجراءات السفر والوصول لضيوف المؤتمر حيث إنها الناقل الرسمي للمشاركين.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2018" اليوم السبت، والذي تنظمه وزارة الاستمثار والتعاون الدولي بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار الشخصيات المصرية، والعربية، والأفريقية، والعالمية.

