عاهل البحرين يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه الحكم

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي العاهل السعودي مقاليد الحكم في المملكة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين في شتى المجالات.



وفي سياق متصل، تنطلق غدًا الأحد، أعمال اجتماع الدورة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.



وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن قادة الدول الخليجة سيبحثون عددًا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.