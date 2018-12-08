مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي (يلا شوت) رابط سريع بث مباشر مباراة توتنهام وليستر سيتي koragoal

ليستر x توتنهام ، الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-1919: ما هو موعد انطلاق اليوم ، ما هي القناة التلفزيونية التي تعمل عليها وما هي توقعاتنا؟





ما هذا؟

مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبر.





متى هو؟

إنه اليوم ، لذا السبت 8 ديسمبر.





في أي وقت يبدأ؟

هذه هي المباراة المتأخرة للغاية في يوم السبت - موعد انطلاق المباراة هو الساعة 9.45 مساءً، بتوقيت القاهرة





ما هي قناة التلفزيون على؟

يمكنك مشاهدة هذه اللعبة على beIN Sport 2 بين سبورت اتش دي 2. أو تتبع اللعبة معنا على هذه الصفحة.





ما هي أخبار الفريق؟

ليستر

وتعرض لستر لضربة قوية مع خبر خروج جوي فاردي من مباراة السبت بسبب الاصابة في الفخذ مما يعني أنه غاب عن التعادل في فولهام في منتصف الاسبوع. في أخبار أفضل يجب أن يعود جوني إيفانز إلى التشكيلة.





كما سيتم تقييم هاري ماغواير قبل هذه المباراة ، ولكن بعد خمسة أسابيع على الخطوط الجانبية بسبب إصابة في الركبة ، قد لا يكون جاهزًا للعودة. ولا يزال دانيال أمارتي ورشيد غزال غائبين.





الفريق المؤقت: شمايكل ، وارد ، جاكوبوفيتش ، سيمبسون ، مورجان ، ماغواير ، شيلويل ، إيفانز ، بيريرا ، سويونكو ، فوش ، ماديسون ، البريجتون ، غراي ، سيلفا ، ميندي ، نديدي ، تشودري ، غزال ، إيهاناشو ، دياباتي ، أوكازاكي.





توتنهام

من المرجح أن يقوم توتنهام بتدوير الأمور مرة أخرى مع انطلاق المباريات بشكل كثيف وسريع ، لذا فإن اختيار ماوريسيو بوتشيتينو هو مهم للغاية.





خرج كيران ترابييه من منصبه ، حيث أكد بوتشيتينو أن الظهير الأيمن يعاني من "نفس المشكلة التي بدأت في كأس العالم". تم استبدال Trippier في المراحل النهائية من الفوز على ساوثامبتون يوم الأربعاء ولن يلعب هنا.





تم استبعاد خوان فويث بسبب إصابة في أوتار الركبة ، لكن يان فيرتونجن عاد بعد غيابه في منتصف الأسبوع من خلال التعليق ، لذا من المحتمل أن يشارك مع توبي ألدويريلد في مركز الظهير. إريك لاميلا ، فيكتور وانياما ، موسى ديمبيلي و دافينسون سانشيز جميعهم افتقدوا مرة أخرى.





الفريق المؤقت: لوريس ، جازانيجا ، أورير ، روز ، فيرتونغين ، ألدويرويلد ، ووكر بيترز ، مورا ، دير ، سون ، ألي ، كين ، إريكسن ، وينكس ، ديفيز ، سيسوكو ، لورينتي ، فورم.



