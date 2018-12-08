براءة 5 متهمين بـ"خلية الزاوية الحمراء"

قضت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر إسماعيل، ببراءة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إرهاب الزواية الحمراء"، التابعة لتنظيم القاعدة، والمقيدة برقم 1007 لسنة 2017، حصر أمن الدولة العليا طوارئ.



والمتهمون الصادر لهم حكم البراءة هم كل من: "يحيى محمود عبدالعليم يوسف، وهشام سالم سعيد سالم، ومحمود مصطفى جاد، وعبدالرحمن سيد جبريل، وخالد أحمد محمد مسعود، وشهرته خالد تمساح".



ونسبت النيابة للمتهمين بأنهم في الفترة من 2016 وحتى 30 يناير 2018، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



وكشفت التحقيقات عن استخدام المتهمين موقع شبكة المعلومات الدولية في تبادل الرسائل بينهم، بأن تواصلوا عبر صفحات شخصية تحمل أسماء حركية على "فيسبوك"، وتداولوا خلالها مطبوعات إلكترونية لترسيخ أفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية.