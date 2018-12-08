القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:04 م

محاضرات علمية في الملتقى الأول لشباب المهندسين

محاضرات علمية في
الحسين عبيد
dostor.org/2427675

شهدت فعاليات ملتقى شباب المهندسين الأول الذي أقامته لجنة الشباب بنقابة المهندسين، اليوم السبت، عددًا من المحاضرات العلمية في كافة التخصصات الهندسية.

وكانت أولى المحاضرات في نمذجة المعلومات الإنشائية (BIM) والتي ألقاها الدكتور وليد العمري، حيث أوضح فيها أن نمذجة المعلومات الإنشائية معنية بعملية توليد وإدارة بيانات المبنى خلال دورة حياته.

وأشار إلى أن "BIM" برنامج يجمع كافة التفاصيل الإنشائية والمعمارية، بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية والكهربائية في نموذج واحد يمكنه التناسق بينها، وكذلك عملية حصر وجداول إنشاء التوقيتات الزمنية للمشروعات.

كما شهدت المحاضرة الثانية وكانت بعنوان الكلاسيك كونترول "Classic-Control" والتي ألقاها المهندس عادل عبد العاطي، المتخصص في التركيبات والتوريدات، تعرَّض خلالها إلى معرفة بعض أساسيات الهندسة الكهربية الخاصة بالدوائر، والمكونات المستخدمة في عملية التحكم الآلي، والحسابات التصميمية للمكونات، مع شرح عملي لبعض الدوائر.

ودارت المحاضرة الثالثة والتي ألقاها المهندس أحمد شعبان حول "B.M.S" أنظمة إدارة المبنى ومدى أهمية هذا النظام، ولماذا أصبح منتشرًا في مصر ودول الخليج، منوهًا إلى بعض أهدافه والتي من بينها ترشيد استهلاك الطاقة وتسهيل عملية تشغيل وإدارة المباني والمصانع والمستشفيات، مؤكدًا أن B.M.S أصبح من متطلبات العمل بالنسبة للمهندس في سوق العمل.

فيما كان موضوع المحاضرة الرابعة إدارة المشروعات بشكل احترافي P.M.P حيث أشار فيها المهندس محمد رسلان إلى معرفة المهارات الرئيسية والمبادئ العامة لإدارة المشروعات، منوهًا إلى أن شهادة P.M.P هي الأكبر عالميًا في إدارة المشروعات التي تصدر من معهد P.M.I الأمريكي المؤسسة الأعرق عالميًا في إدارة المشروعات.

وتناول "رسلان" دور مدير المشروع من خلال إدارة التكامل والنطاق والجدول الزمني والتكاليف والجودة والموارد والتواصل والمخاطر والمشتريات والمعنيين من خلال أفضل الممارسات للخبراء العالميين في إدارة المشروع.

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