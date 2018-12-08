بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول على الانترنت دون تقطيع

البث المباشر لمباراة برشلونة واسبانيول

مباراة برشلونة واسبانيول مباشر على beIN SPORTS

يستضيف اسبانيول غريمه وجاره برشلونة في قمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم في قمّة كلاسيكية مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ويرنو برشلونة بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي للمحافظة على صدارة الليغا واستغلال التنقل الصعب لصاحب المركز الثاني إشبيلية لملاقاة فالنسيا وتجنب أي عثرة قد تحرمه من الريادة خصوصاً وأن الملاحق الآخر للفريق الكتالوني أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي يلتقي رابع الترتيب العام للمسابقة المحلية ألافيش يترصّد أي كبوة للبلوغرانا.

بدوره يسعى اسبانيول المتميّز هذا الموسم لإحداث المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية تكون بمثابة دفعة معنوية لبقية مشواره في الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة واسبانيول

مباراة "ديربي كتالونيا" بين برشلونة ومضيفه اسبانيول تشاهدونها السبت في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واسبانيول

مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر على beIN SPORTS HD3.

البث المباشر لمباراة برشلونة واسبانيول على الانترنت تجدونه بجودة عالية ودون تقطيع عبر beIN CONNECT.