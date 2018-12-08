"المصريين الأحرار" يبحث المشاركة فى تحويل أسوان عاصمة للشباب الأفريقي

عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار بأسوان، اجتماعا، بحضور خالد رضوان أمين الحزب بالمحافظة والنائب ياسين عبدالصبور نائب الحزب بدائرة نصر النوبه بأسوان.



وناقش اللقاء سبل التعاون والإشتراك فى تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل أسوان كعاصمه للشباب الأفريقي، وتعزيز مشاركة الحزب فى تحقيق الهدف المنشود وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.



وعبر النائب ياسين عبدالصبور، عن شكره وتقديره الحزب بأسوان للرئيس على تلك المبادرة والتى تعد فخر ووساما لأهالى أسوان وبمثابة تكليف مشرف لتلك المدينة الجنوبية الساحرة.



وقال "عبد الصبور"، إن نهوض محافظة أسوان فى كافة المجالات ستصب فى صالح المواطن الأسوانى.



ومن جانبة، أعرب خالد رضوان، نيابة عن ممثلى الامانة عن بالغ شكره للدكتورعصام خليل لدوره الوطنى فى خدمة البلاد واهتمامة بالمشاركة الفاعلة للحزب لخدمة المشروعات الوطنية.



وأكد أمين الحزب بأسوان، إن رجال وأبناء الحزب جاهزين للمشاركة فى فعاليات تحويل المدينة كعاصمة للشباب الأفريقى عبر عدة خطط وبرامج وضعتها أمانة الحزب بأسوان.



وفى سياق آخر، نظم أمين الحزب بأسوان زيارة للانبا هدرا مطران أسوان للاطمئنان على صحته والتهنئه بعودته سالما لأرض الوطن بعد رحلة علاجية فى الخارج، ونقل تهنئة رئيس الحزب وتمنياته بالصحة والعافية لكل الرموز وأبناء الوطن.