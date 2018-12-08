"المصريين الأحرار" بالسويس يطلق مبادرة " نضف مكانك وحافظ عليه"

أطلق حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس، مبادرة بعنوان" نضف مكانك وحافظ عليه "، يستهدف الحزب تجميل شوارع المحافظة وتوعية المواطنين.



وجاء ذلك خلال الاجتماع التنظيمي بمقر الأمانة بحضور عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، وعاطف إبراهيم الأمين المساعد وياسر خضر أمين التنظيم وهيىة المكتب وأمناء الاقسام ورؤساء اللجان.



وقال عادل فاضل، أمين الحزب بالسويس، إن المبادرة تهدف حل احد المشاكل التى يعانيها المواطنين دور الحزب بين المواطنين ويبرز الدور المجتمعي للعمل الحزبى.



وأضاف أمين المصريين الأحرار بالسويس، أن الحزب سيقود حملات تنظيف وتجميل بشوارع المحافظة الباسلة وايضا يهدف توعية المواطنين بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة ومنع إلقاء القمامة والمخلفات فى شوارع المحافظة.