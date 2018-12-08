القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:53 م

تعرف على فتوى "الأزهر العالمى" فى زواج المرأة بغير إذنها

تعرف على فتوى الأزهر
نعمات مدحت
dostor.org/2427656

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لا يجوز لأحد جبر المرأة على النكاح إذا كانت بالغة عاقلة، وهذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لما رواه ابن ماجة وغيره عن ابن بريدة عن أبيه قال "جاءت فتاة إلى النبي - صلي الله عليه وسلم - فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها، فقالت أجزأت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شىء".

وأضاف العالمي للفتوي في رده على سؤال ورد إليه يقول: "ما حكم إجبار المرأة على الزواج ؟"، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا تنكح الأيم حتي تستآمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت". متفق عليه.

وأشار الأزهر، إلى قول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار"، "وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزعي والثوري والعترة والحنفية وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم".


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