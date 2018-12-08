"المصيلحى": استيراد الأرز الشعير موجود على أجندة الحكومة بشروط

قال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اتجاه الدولة إلى استيراد الأرز الأبيض من الخارج لتوفيره لتغطية احتياجات البطاقات، مشيرًا إلى أن استيراد الأرز الشعير موجود على أجندة الحكومة رغم بعض التحذيرات من الأمراض الفيروسية التي عاني منها محصول الفول وإصابته بمرض الهالوك حتى الآن.



وأشار "المصيلحى" خلال الموتمر الصحفي اليوم علي هامش افتتاح معرض فود إفريقيا 2018 إلى أنه لا بد من احترام إجراءات الحجر الزراعى للكشف وفحص الأرز الشعير من خلال الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، حتي لا تنتشر الأمراض الحشرية التى تصيب المحاصيل المصرية.



وأضاف أن قرار استيراد الأرز الأبيض تم اختبار العينات من خلال معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة فى عمليات الطهى والمذاق، وتم قبول بعض عينات الأرز ورفض البعض الآخر.



وتابع أن أسعار الأرز المصرى مستقرة في الأسواق المحلية وثابتة بـ8 جنيهات ونصف الجنيه.