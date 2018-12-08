السلطان قابوس يبعث برسالة لخادم الحرمين قبل القمة الخليجية.. غدًا

بعث سلطان عمان، قابوس بن سعيد، برسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ومشاركة السلطنة في أعمال القمة الخليجية الـ39 المقرر انعقادها غدًا الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة العاهل السعودى، ومشاركة الدول الخليجية الست بما فيها قطر.



وتلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثانى، دعوة من خادم الحرمين الشريفين، للمشاركة في أعمال القمة، إلا أن الدوحة لم تعلن عن مستوى تمثيلها المشارك في الاجتماع حتى الآن، كما تلقى كل من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأميرالكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، دعوة للحضور.



تأتى القمة الخليجية الـ39، في ظل استمرار الأزمة القطرية التى دخلت عامها الثاني، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه قطر حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.