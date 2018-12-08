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السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:47 م

تأجيل نظر دعوى تغيير موعد صلاة الفجر

تأجيل نظر دعوى تغيير
عماد سليمان
dostor.org/2427648

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتى تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر إلى جلسة ٢٦ يناير المقبل.


واختصمت الدعوى رقم 32898 لسنة 71 قضائية كلًا من وزير الري، ورئيس هيئة المساحة، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، وشيخ الأزهر.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد ربيعي، تقريرًا في هذه الدعوى أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدوره لجنة مكونة من عدد فردي من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.

وطالب تقرير اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزهر، الأخذ في الاعتبار أن تبين في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التى قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة، وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.

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