القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
تقارير ومتابعات
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:20 ص

يحدث فى بداية 2019.. تفاصيل أول خسوف كلى للقمر

أول خسوف كلى للقمر
أول خسوف كلى للقمر
دعاء راجح
dostor.org/2427638

يستهل عام 2019، بحدوث أول خسوف كلي للقمر، ليكون الملايين من البشر حول العالم، على استعداد لأولى الظواهر الفلكية، وهو "الخسوف القمري الكلي"، ليكون عام مميز على مصر وجميع بلدان العالم.

وعلى أثر الحديث عن ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، قال الدكتور أسامة رحومة، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث، إن خسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية، وتحدث ظاهرة الخسوف الكلي، عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل "فيكون خسوفًا كليًا".

وأضاف "رحومة"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري، عندما يكون القمر بدرًا، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري، للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وأوضح أن الخسوف القمري الكلي، سيرى نهايته في مصر والدول العربية بعد غروب يوم ٢١ يناير ٢٠١٩م، مبينًا أنه في حالة الخسوف الكلي، ينخسف قرص القمر بالكامل، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائيًا في أوقات منتصف الليل، ويصبح ويعرف حينها القمر، بالقمر الدموي.

وأكد رئيس قسم الشمس في معهد البحوث الفلكية، أنه لن يكون هناك خسوف كلي آخر حتى عام 2021، عقب حدوث خسوف 2019، ولكن هذا الخسوف سيكون مميزا، لأن القمر سيكون أيضًا "عملاقًا"، وهي ظاهرة يتزامن فيها وقوع القمر البدر عند أقرب نقطة له في مساره حول الأرض، والتي تعرف باسم "الحضيض"، مما يجعله يبدو أكبر من المعتاد، لافتًا إلى أن الخسوف الكلي للقمر سيستمر في صورته الكلية لمدة ساعة واحدة وثلاث دقائق، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها "منطقة الشرق الأوسط – أوروبا – أفريقيا – الأمريكيتين– معظم شرق روسيا– معظم أوقيانوسيا– المحيط الباسفيكي"، ما يقرب من العالم كله.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع

منذ أقل من شهر

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»

منذ أقل من شهر

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس

منذ أقل من شهر

"الدستور" تتحدث مع جيرانه.. هنا عاش البطل ساطع النعمانى

منذ شهر

بعد إعلانه الاعتزال..7 معلومات عن الإرهابي يوسف القرضاوي

منذ أقل من شهرين

عميدة "قصر العيني": لا نغلق أبوابنا أمام المرضى مثل مستشفيات حكومية أخرى

الآن

مصرع مزارع وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

"المشاط" تكشف المحاور الثلاثة للحملة الترويجية للسياحة

مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)

"الدستور" داخل منزل أطفال النهضة: حكاية انتحار الأب وقتله أبنائه

الأكثر قراءة

وصف جديد لـ"صلاح" من مدرب بورنموث

يحدث فى بداية 2019.. تفاصيل أول خسوف كلى للقمر

اعتقال مؤذن مسجد متلبسًا بالخيانة الزوجية فى المغرب

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

ألبومات الصور

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

وصف جديد لـ"صلاح" من مدرب بورنموث

يحدث فى بداية 2019.. تفاصيل أول خسوف كلى للقمر

اعتقال مؤذن مسجد متلبسًا بالخيانة الزوجية فى المغرب

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

كشكول

تعيين متحدث رسمي لوزارة التربية والتعليم خلال أيام

"دوائك فى غذائك".. ندوة فى الاقتصاد المنزلى بطنطا

بالصور.. مدير تعليم الإسماعيلية يشهد مسابقة الجمهورية للإلقاء

وزير التعليم: لا نحتاج شهادات بل نريد شباب "يشمر ويشتغل"

انطلاق ملتقى القكرى الطلابى بأسيوط الأزهرية

الأمصار

لافتتاح سفارة بلاده.. الرئيس السوداني يزور بيلاروسيا غدا الأحد

الإصابات تلاحق الصحفيين خلال مظاهرات "السترات الصفراء" بفرنسا

لبنان ينفي الرواية الإسرائيلية حول استهداف عناصر من "حزب الله"

السترات الصفراء.. عدوى تتفشى في الدول الأوروبية وتهدد بعنف شديد

المبعوث الأممي لدى اليمن يشيد بمشاورات السويد

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

بعد 50 عاما فى المنفى.. الغجرية تعود كاملة إلى تركيا

حكاية فى صورة.. "صديق الكتب"

حكاية فى صورة.. "الصحبة دفا"

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

الصحة الإماراتية: تسجيل أحدث دواء عالمى لسرطان القولون فى البلاد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎