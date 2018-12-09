يحدث فى بداية 2019.. تفاصيل أول خسوف كلى للقمر

يستهل عام 2019، بحدوث أول خسوف كلي للقمر، ليكون الملايين من البشر حول العالم، على استعداد لأولى الظواهر الفلكية، وهو "الخسوف القمري الكلي"، ليكون عام مميز على مصر وجميع بلدان العالم.



وعلى أثر الحديث عن ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، قال الدكتور أسامة رحومة، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث، إن خسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية، وتحدث ظاهرة الخسوف الكلي، عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل "فيكون خسوفًا كليًا".



وأضاف "رحومة"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري، عندما يكون القمر بدرًا، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري، للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.



وأوضح أن الخسوف القمري الكلي، سيرى نهايته في مصر والدول العربية بعد غروب يوم ٢١ يناير ٢٠١٩م، مبينًا أنه في حالة الخسوف الكلي، ينخسف قرص القمر بالكامل، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائيًا في أوقات منتصف الليل، ويصبح ويعرف حينها القمر، بالقمر الدموي.



وأكد رئيس قسم الشمس في معهد البحوث الفلكية، أنه لن يكون هناك خسوف كلي آخر حتى عام 2021، عقب حدوث خسوف 2019، ولكن هذا الخسوف سيكون مميزا، لأن القمر سيكون أيضًا "عملاقًا"، وهي ظاهرة يتزامن فيها وقوع القمر البدر عند أقرب نقطة له في مساره حول الأرض، والتي تعرف باسم "الحضيض"، مما يجعله يبدو أكبر من المعتاد، لافتًا إلى أن الخسوف الكلي للقمر سيستمر في صورته الكلية لمدة ساعة واحدة وثلاث دقائق، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها "منطقة الشرق الأوسط – أوروبا – أفريقيا – الأمريكيتين– معظم شرق روسيا– معظم أوقيانوسيا– المحيط الباسفيكي"، ما يقرب من العالم كله.

