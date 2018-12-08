القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
الكابتن
السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:56 م

اونلاين - تشيلسي VS مانشستر سيتي - بث مباشر على بين المفتوحة

اونلاين - تشيلسي
dostor.org/2427509

ستكون مباراة مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، ومضيفه تشيلسي صاحب المرتبة الرابعة، هي قمة الأسبوع السادس عشر، ويتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

                                                  

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

 

وعلى الرغم من أن فارق النقاط بين الفريقين قد وصل إلى 10 نقاط كاملة، إلا أن البلوز كانوا على قدم المساواة منذ أسبوعين فقط فلم يتعرضوا للهزيمة في أول 12 مواجهة لعبوها بالبريميرليغ هذا الموسم على الرغم من أن المدرب ماوريسيو ساري شدد منذ اللحظة الأولى أنه فريقه ليس مرشحا للفوز بالألقاب.

 

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

 

ويمتاز الفريقان بالقدرة على الاستحواذ، فمدرب مانشستر سيتي هو الإسباني بيب غوارديولا المعروف بهوسه بالتحكم في نسق اللعب ومحاولة فرض أسلوبه على الخصم، فيما يحاول الإيطالي ساري تغيير الأسلوب الدفاعي الذي اعتاده البلوز طوال السنوات الماضية.

 

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

 

وسيكون تشيلسي مطالبا بمحو الصورة التي تركها في المباراة الأخيرة ضد ولفرهامبتون حين خسر بهدفين مقابل واحد، خاصة أنه خسر قبل جولتين على يد توتنهام 3-1 في “ويمبيلي”.

 

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

 

في المقابل يبدو أن قطار السيتي لا يتوقف، فقد فاز على واتفورد بهدفين لواحد على الرغم من غياب المهاجم سيرجيو أغويرو، وفي المجمل فاز في 13 مباراة وتعادل اثنتين خلال الـ15 جولة الماضية.

 

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

 

تواجه ساري وغوارديولا 3 مرات سابقة، ونجح المدرب الإسباني في الفوز خلال تلك المواجهات جميعها، مرتان حين كان ساري مدربا لنابولي وكانتا في دوري أبطال أوروبا (2-1 في ملعب الاتحاد، و3-1 في سان باولو)، ومباراة على كأس الدرع الخيرية قبل بداية الموسم الحالي وفاز السيتي على تشيلسي بهدفين نظيفين.

 

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

 

المباراة : تشيلسي ومانشستر سيتي.

 

الموعد: السبت 8- ديسمبر- 2018.

 

المكان: ملعب “ستامفورد بريدج” معقل تشيلسي.

 

المناسبة: الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ترتيب الفريقين في جدول المسابقة: السيتي الأول بـ41 نقطة.. وتشيلسي في المركز الرابع مع آرسنال بنفس الرصيد 31 نقطة.

 

التوقيت: 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة، و5:30 بتوقيت غرينيتش.

 

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 2.

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و 7 دقيقة

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)

منذ حوالي 14 ساعة

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب

منذ يومين

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»

الآن

تفاصيل الاتفاقية المصرية الكويتية لإنشاء محطات تحلية مياه جنوب سيناء

السيسي يشارك في جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" اليوم

تفاصيل مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي

"التخطيط": البحث العلمي أحد ركائز التوجه التنموي لـ"مصر 2030"

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

جارية الان مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث - يوتيوب الشوط الأول

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

جارية الان مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث - يوتيوب الشوط الأول

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

كشكول

دليل الآباء للإحتفال بليلة رأس السنة

«التعليم» تتسلم أسئلة امتحانات الأول الثانوى من «قومى الامتحانات»

كيف تتعاملين مع طفلك الزنان؟

«التعليم» تعلن تفاصيل جديدة للتعاقدات

تعاون «مصري إماراتي سعودي» لبناء أكبر مكتبة رقمية في العالم

الأمصار

بالصور.. موسكو تتزين لأعياد رأس السنة كـ "الأساطير"

بصورة بشرية لإبريق قهوة.. طلاب في الإمارات يدخلون موسوعة جينيس

"السترات الصفراء" تستهدف قصر الرئاسة.. والأمن يرد بقنابل الغاز

في ذكرى"الانتفاضة الأولى".. كيف وحدت الحجارة الفلسطينيين؟ "صور"

بمشاركة 39 دولة.. انطلاق الدورة العشرون لأيام قرطاج المسرحية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

جمعية "تافل" في ألمانيا تطالب بتعيين مفوض حكومي لمكافحة الفقر

صعود "السلالم" يحمى من الوفاة المبكرة

مصرع 6 معظمهم مراهقون فى تدافع بملهى ليلى بإيطاليا

مباريات
الصحة

علماء صينيون يطورون مادة لتجديد الجلد في حالات الحروق الواسعة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎