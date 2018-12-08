HD بث مباشر اونلانين.. مباراة ليفربول وبورنموث | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر الآن

نقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي، ويسعر أبناء اليردز لتجاوز عقبة بورنموث في المباراة التي تجمعهما في الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب فيتنس فيرست.





فى إطار مباريات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

HD بث مباشر اونلانين.. مباراة ليفربول وبورنموث | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر الآن

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز الخامس على التوالي من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي التي تنطلق في السابعة والنصف مساء بملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزي لندن.

HD بث مباشر اونلانين.. مباراة ليفربول وبورنموث | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر الآن

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.

HD بث مباشر اونلانين.. مباراة ليفربول وبورنموث | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر الآن

ويعتزم يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إعادة الثنائي محمد صلاح وفيرمينو للتشكيلة الأساسية، بعدما شارك الثنائي بديلًا في مباراة بيرنلي التي إنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الجولة الـ 15.