القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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07:44 ص

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السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:50 م

بث مجانا.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتشيلسى اليوم بجودة عالية HD

بث مجانا.. مشاهدة
dostor.org/2427497

يواجه فريق تشيلسي نظيره مانشستر سيتى مساء اليوم السبت ضمن الجولة السادسة عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

تقام مباراة مانشستر سيتى وتشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات

تذاع مباراة مانشستر سيتى وتشيلسي بث مباشر لايف على قنوات بى ان سبورت beIN SPORTS HD 2 ، beIN SPORTS HD 11 EN وعلى صافرة الحكم مايكل أوليفير و بتعليق عصام الشوالي

بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتى مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتشيلسي اليوم السبت 8-12-2018 بدون تقطيع

يسعى تشيلسي للفوز من أجل حذف أثار هزيمته الأسبوع الماضي امام وولفرهامبتون  بهدفين مقابل هدف ضمن المسابقة المحلية والعودة للمنافسة بقوة على لقب "البريميرليج".

ويتيح الدستور من خلال بوابته الكابتن بث مباشر رابط سريع شغال لكل محبى كرة القدم العالمية بدون تقطيع وجودة عالية يلا شوت كورة لايف كورة اون لاين

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