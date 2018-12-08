HD | أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث |بث مباشر ليفربول VSبورنموث ماي كول كورة لايف

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث، في إطار مواجهات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

HD | أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث |بث مباشر ليفربول VSبورنموث ماي كول كورة لايف





مباراة ليفربول وبورنموث سوف تقام في تمام الثانية والنصف عصرًا، وسيتم نقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2، وسيعلق على المواجهة يوسف سيف.





الريدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، بفارق نقتطين عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، بينما يأتي بورنموث في المرتبة السابعة برصيد 23 نقطة.