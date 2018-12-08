القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
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10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

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11:40 م

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07:44 ص

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السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:48 م

HD | أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث |بث مباشر ليفربول VSبورنموث ماي كول كورة لايف

HD | أونلاين kora
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HD | أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث |بث مباشر ليفربول VSبورنموث ماي كول كورة لايف

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث، في إطار مواجهات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
HD | أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث |بث مباشر ليفربول VSبورنموث ماي كول كورة لايف

مباراة ليفربول وبورنموث سوف تقام في تمام الثانية والنصف عصرًا، وسيتم نقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2، وسيعلق على المواجهة يوسف سيف.

الريدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، بفارق نقتطين عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، بينما يأتي بورنموث في المرتبة السابعة برصيد 23 نقطة.

HD | أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث |بث مباشر ليفربول VSبورنموث ماي كول كورة لايف

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