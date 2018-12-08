وزيرة الهجرة: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن دور المرأة في قارة إفريقيا سيشهد اهتمامًا كبيرًا مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي العام المقبل 2019، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد الذي يوليه لهذا الملف.



وأضافت الوزيرة - في كلمتها خلال جلسة حول تمكين المرأة سياسيا في إفريقيا، والتي عقدت على هامش منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ اليوم السبت- إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تحولاًِ كبيرًا في الاهتمام بدور المرأة في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وأوضحت أن عدد الحقائب التي تتولاها المراة في الحكومة المصرية بلغ 8 حقائب، وهي حقائب ثقيلة ومهمة وتحمل ملفات غاية في الصعوبة منها الاستثمار، والبيئة، والسياحة، والتضامن، والصحة، والتخطيط، والهجرة، والثقافة، بجانب استحواذ المرأة على أكثر من 30 في المائة من مقاعد البرلمان المصري.



وأشارت إلى أن مصر كانت سباقة على مستوى القارة في الاهتمام بالمرأة حيث جعلت عام 2017 هو عام المرأة وهو أمر يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدور المرأة وإيمانه الكبير به، داعيا إلى ضرورة التعاون والتضافر بين الدول الإفريقية لتبادل الخبرات في مجال تعزيز دور المرأة سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا على صعيد قارة إفريقيا.



وأكدت ضرورة العمل سويًا لتغيير الصورة الذهنية عن المرأة الإفريقية، بما يؤكد أنها قادرة على العمل السياسي والاقتصادي، وليس فقط تربية الأسرة ومساعدة الزوج على الحياة وهناك نماذج كبيرة للنجاحات التي حققتها المرأة على الصعيد الافريقي.



ولفتت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج إلى الدور الكبير الذي لعبته المرأة في الحياة السياسية في مصر خلال السنوات الأخيرة حيث كانت أول من ينزل الى طابور الانتخابات وهو أمر لم يكن معتادا من قبل بل كانت هي المحفز لنزول الرجل، وشددت على ضرورة انتقال الحالة المصرية الى الدول الافريقية التي تمتلك كوادر نسائية قادرة على قيادة الحياة السياسية في القارة والمشاركة فيها.