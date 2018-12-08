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السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:42 م

كندريك لامار ودريك أكثر المرشحين لجوائز "جرامي" الموسيقية

كندريك لامار
كندريك لامار
وكالات
dostor.org/2427476

هيمن مغنيا الراب كندريك لامار ودريك على ترشيحات جوائز "جرامي" الموسيقية المرموقة، إذ اختير لامار للمنافسة على ثماني جوائز دفعة واحدة، كما رُشح دريك لنيل سبع منها.

وورد اسم المغني الكندي دريك على قائمة المرشحين للجائزة الأهم وهي ألبوم العام إلى جانب ألبومات كل من كاردي بي وجانيل موناي وبراندي كارلايل وكيسي ماسجريفز والمغنية الصاعدة إتش.إي.آر والمغني بوست مالون وألبوم موسيقى فيلم "النمر الأسود" (بلاك بانثر) الذي أنتجه لامار.

وترشح لامار، وهو أول مغني راب يفوز بجائزة بوليتزر في مجال الموسيقى، وكارلايل لجائزتي أغنية العام وتسجيل العام.

وحصلت كل من كاردي بي وليدي جاجا وتشايلديش جامبينو ومارين موريس على خمسة ترشيحات.

وكان الغياب الأكبر في الترشيحات الرئيسية من نصيب المغنية تيلور سويفت التي فازت بعشر جوائز جرامي من قبل، إذ لم تحصل إلا على ترشيح واحد عن ألبومها الأكثر مبيعا (ربيوتيشن).

ومعظم ترشيحات ليدي جاجا على أغنيتها المنفردة (شالو) التي تغنيها مع الممثل برادلي كوبر في فيلمهما "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن) الذي ترشح لجائزة جولدن جلوب.

ويختار أعضاء أكاديمية التسجيل الفائزين بجوائز جرامي التي ستعلن في حفل بمدينة لوس انجليس في العاشر من فبراير المقبل.

وقال القائمون على جوائز جرامي في يونيو حزيران، إنهم سيزيدون عدد المرشحين في الفئات الأربع الرئيسية، وهي تسجيل العام وأغنية العام وألبوم العام وأفضل فنان صاعد، من خمسة إلى ثمانية مرشحين لضمان المزيد في التنوع.

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