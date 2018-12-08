"التجارة اليونانية" تعلن عودة الخطوط السياحية والتجارية لبورسعيد قريبا

وقعت غرفة ملاحة بورسعيد وغرفة التجارة والصناعة اليونانية اليوم السبت، بروتوكولا للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في مجال الموانئ واللوجستيات ؛ ليعد بذلك ثاني بروتوكول بعد الذي تم توقيعه أمس الأول الخميس، مع نادي اتحاد شركات الملاحة اليونانية.



وقالت غرفة تجارة بورسعيد اليوم، إن رئيس الغرفة عادل اللمعي استعرض خلال الاجتماع، الذي عقد باليونان لتوقيع البروتوكول، فرص الاستثمار في منطقة شرق بورسعيد ومميزاتها بالإضافة إلى أعمال التطوير لمينائي شرق وغرب بورسعيد التي تسمح بإقامة مشروعات عالمية بهما.



وأكد "اللمعي" أن مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية والعربية بعد صدور قانون الاستثمار الموحد وما نص عليه من مميزات يتم منحها للمستثمرين ؛ مما يعظم من الفرص الاستثمارية ويمنح المستثمرين مميزات حقيقية للاستثمار بها، مطالبا الجانب اليوناني إعادة خطوط الملاحة اليونانية إلى الموانئ المصرية وخاصة ميناء بورسعيد.



ومن جهته، أكد تاسيلوس كاراكوس رئيس غرفة التجارة والصناعة في اليونان أن الأجواء مهيأة لدفع حركة الاستثمار والتعاون بين مصر واليونان وأن شركات الملاحة اليونانية تجهز لعودةً الخطوط السياحية والتجارية للعمل مع ميناءي شرق وغرب بورسعيد في أقرب وقت.



وأوضح البيان أن زيارة وفد الغرفة تستمر حتى يوم غد الأحد حيث يلتقي مع رجال قطاعات المال والأعمال لتسويق المشروعات الاستثمارية بمحافظة بورسعيد ومحور قناة السويس.