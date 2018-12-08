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السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:40 م

اتحاد الصناعات يبحث سبل التعاون والاستثمار بين مصر وكوت ديفوار

الدكتور شريف الجبلى
الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الأفريقى
هويدا سعيد
dostor.org/2427472

التقى وفد اتحاد الصناعات المصرية اليوم السبت، وفد كوت ديفوار والوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018، المقام بمدينة شرم الشيخ أيام 8 و9 ديسمبر الحالى.

واستهل الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الأفريقى ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالاتحاد، اللقاء بتوجيه الشكر إلى الوزير لتلبية الدعوة وقام باستعراض المناخ الاستثمارى فى مصر، موضحًا اهتمام رجال الصناعة والأعمال المصريين فى التوجه إلى أفريقيا وتوسيع أعمالهم بها للتواكب مع اتجاه الدولة والقيادة السياسية التى تشجع وتدعم بقوة التكامل الاقتصادى مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وبدوره عبر الوزير أداما كون، عن بالغ سعادته بتلقى بلاده الدعوة إلى المنتدى، مشيرا إلى أن العلاقة بين بلاده ومصر تعود إلى عام 1960، وأنه يتطلع لنمو العلاقات الاستثمارية ولاسيما الصناعية مع مصر.

وأوضح أن بلاده تتبنى سياسات الاقتصاد الحر، حيث أن سياسة رئيس الدولة منذ توليه الحكم هى التنمية عبر الشراكة القوية مع القطاع الخاص الأمر الذى مكن كوت ديفوار من تحقيق معدل نمو وصل إلى 8%.

وأكد 'كون'، على أن هناك قطاعات عديدة واعدة فى الكوت ديفوار يمكن التعاون بها بما لمصر من خبرة فيها مثل الزراعة والصناعات الزراعية والغذائية وتربية الماشية والأدوية والخدمات الصحية والبيوتكنولوجى والسياحة والخدمات المصرفية والبنية التحتية وتوزيع وتصدير الطاقة بجميع أنواعها.

وكشف الوزير، عن أن بلاده هى من أكبر دول العالم فى زراعة الكاكاو والكاجو وكلها مجالات واسعة وواعدة للاستثمار والتجارة والتصدير لدول منطقة غرب أفريقيا جميعا.

وقد عبر شريف الجبلى، عن سعادته بهذا اللقاء الذى استغرق أكثر من ساعة تبادل أعضاء الوفد فيه المعلومات، كما طرح أعضاء وفد اتحاد الصناعات المصرية عددا كبيرا من الاسئلة وطرحوا العديد من الاستفسارات عن التسهيلات التى تمنحها كوت ديفوار وكذالك الفرص الأكثر جذبا، الأمر الذى أدى للإعلان عن اعتزام اتحاد الصناعات المصرية ترتيب زيارة إلى كوت ديفوار فى النصف الأول من العام القادم مع رجال الصناعة والأعمال المصريين فى المجالات التى تم مناقشتها للتعرف عن قرب بكافة التفاصيل ذات الصلة والتعرف على نظرائهم بالكوت ديفوار وقد وعد الوزير الكوت ديفوارى بالاهتمام شخصيا بهذه الزيارة واستقبال الوفد المصرى بشخصه لتيسير مهمتهم وتحقيق افضل النتائج لصالح كلا البلدين.

يذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يشارك بوفد يرأسه المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ويضم أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد هم: محمد البهى عضو هيئة المكتب ومجلس الإدارة وهشام أبو العزم، محمد سرج والدكتور غادة الجنزورى ولفيفا من رؤساء الغرف الصناعية، وعلى رأسهم الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الأفريقى بالاتحاد، وأحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف ونائب رئيس المجلس التصديرى للطباعة والورق، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، والمهندس خالد أبو المكارم وكيل غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس شعبة البلاستيك بالغرفة ورئيس المجلس التصديرى للكيماويات، والأسمدة والدكتور ماجد جورج نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وماجد المنشاوى رئيس مجلس إدارة شركة مانافارما ومجدى الوليلى عضو هيئة مكتب غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها ونائب رئيس شعبة المصدرون بالإتحاد وخالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبو لينك"، والدكتور محى حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وعمرو ممدوح نائب رئيس شركة جلاكسوسميث لمصر وشمال أفريقيا، والدكتور شريف عزت عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة ممثلين بذلك للعديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

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