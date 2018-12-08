"آفاق مسرحية" يطلق دورته السادسة بعروض لمؤلفين عرب فقط

قررت إدارة مهرجان"آفاق مسرحية"العربي في دورته السادسة التي ستنطلق في مارس 2019، ضم عروض مسرحية لمؤلفين من الجنسيات العربية فقط، وهو تقليد جديد يتخذه المهرجان لأول مرة هذا العام.



وقال المخرج هشام السنباطي، مؤسس وأمين عام المهرجان، للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن دورة المهرجان هذا العام ستحمل تطورات كثيرة عن الدورات السابقة ومن أهمها اشتراط أن تكون العروض المقدمة بالمهرجان لمؤلفين عرب وذلك لتأصيل الهوية العربية وطرح مختلف قضايا وموروثات وعادات وتقاليد مختلف الدول العربية".



وأضاف: "هذا هو دور مصر الأم الكبرى للأمة العربية في خضم الحروب الثقافية والفكرية التي تتعرض لها ثقافتنا العربية"، مشيرًا إلى أن تلك الصبغة العربية ستكون أحد أهم ما يميز مهرجان "آفاق" ابتداءً من تلك الدورة.



ومن المقرر أن يهدي مهرجان آفاق مسرحية دورته السادسة التي ستنطلق في 27 مارس المقبل، إلى روح صانع النجوم المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجي؛ تقديرًا لدوره الكبير على مدار سنوات كثيرة في إثراء الحركة الفنية.