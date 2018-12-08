korastar بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث شاهد مباراة ليفربول وبورنموث الان الشوط الأول HD كورة ستار





نقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي، ويسعر أبناء اليردز لتجاوز عقبة بورنموث في المباراة التي تجمعهما في الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب فيتنس فيرست.





korastar بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث شاهد مباراة ليفربول وبورنموث الان الشوط الأول HD كورة ستار



فى إطار مباريات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.





ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز الخامس على التوالي من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي التي تنطلق في السابعة والنصف مساء بملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزي لندن.





korastar بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث شاهد مباراة ليفربول وبورنموث الان الشوط الأول HD كورة ستار



ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.





korastar بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث شاهد مباراة ليفربول وبورنموث الان الشوط الأول HD كورة ستار



ويعتزم يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إعادة الثنائي محمد صلاح وفيرمينو للتشكيلة الأساسية، بعدما شارك الثنائي بديلًا في مباراة بيرنلي التي إنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الجولة الـ 15.



