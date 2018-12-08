"مميش": الصين أكبر مستثمر بالمنطقة الاقتصادية

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة السويس، إن الصين أكبر مستثمر بالمنطقة الاقتصادية بمساحة إجمالية نحو 7.3 مليون متر مربع، بينما يستحوذ المستثمرين المصريين على 25%.



جاء ذلك فى تصريحات صحفية له على هامش فعاليات اليوم الأول لمنتدى أفريقيا 2018.



وأضاف مميش، أن هناك مساواة في المعاملة بين جميع المستثمرين بالمنطقة منوها، إلى أن المنطقة الاقتصادية معافاة من ضريبة القيمة المضافة مما يساهم في تشجيع المستثمرين وضخ مزيد من الاستثمارات.