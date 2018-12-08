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السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:31 م

التضامن: تطوير مركزى الدقهلية والمنيا لاستقبال السيدات المعرضات للعنف

غادة والي
غادة والي
ولاء جمال
dostor.org/2427447

أكدت غادة والي، وزارة التضامن الاجتماعي، أن تطوير مراكز استضافة السيدات يأتي في إطار استعداد الوزارة لاستقبال المزيد.

وأضافت "والي" أنه تم تدريب جميع مديري المراكز والمسئولين في إدارة المرأة، كما تم وضع معايير جودة للمراكز ودليل إرشادي للعاملين ومعايير متابعة لرصد جودة الأداء.

وأوضحت الوزارة أنه تم تطوير البنية التحتية لمركزين فى الدقهلية والمنيا ويتم حاليًا الانتهاء من مركزين آخرين بالجيزة والإسكندرية.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، بتمويل يقارب 6 ملايين جنيه مصري من برنامج الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية، فى مشروع لتطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسيدات المعرضات للعنف.

ويبلغ عدد مراكز حماية النساء المعرضات للعنف 9 مراكز على مستوى 8 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، والدقهلية، والقليوبية.

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