يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

على ملعب فيتنس فيرست يحل اليوم فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره بورنموث مباراة ضمن الجولة ال16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز،ومن خلال موقعنا “الدستور الرياضي” سنقوم باستعراض كافة المعلومات الخاصة عن مباراة ليفربول وبورنموث بداية من موعد المباراة مروراً بتشكيل الفريقين، القناة الناقلة للقاء، وموعد إطلاق الصافرة الأولى لحكم اللقاء معلناً عن بدء مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة ال 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وبورنموث

يلا شوت رابط مباشر مباراة ليفربول وبورنموث، والجدير بالذكر أن الريدز يدخل لقاء اليوم وهو في كامل قوته الحيوية، وخاصة وأن سلسلة الضغط على غريمه مانشستر صاحب صدارة الدوري الإنجليزي مازالت مستمرة، وخاصة بعد تقليص فارق النقاط إلى نقطتين فقط.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

بورنموث وسط جماهيره وفي أرضه قد يقف عقبة أمام طريق ليفربول في هذا اللقاءـ، لاسيما بعد تقديم عرضاً ممتاز ذو مستوى عالي خلال هذا الموسم.



