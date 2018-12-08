القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:29 م

كورة ستار مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث korastar الان الشوط الأول4K (محمد صلاح)

كورة ستار مباراة
الدستور الرياضي
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كورة ستار مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث korastar الان الشوط الأول4K (محمد صلاح)

نقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي، ويسعر أبناء اليردز لتجاوز عقبة بورنموث في المباراة التي تجمعهما في الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب فيتنس فيرست.

كورة ستار مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث korastar الان الشوط الأول4K (محمد صلاح)

فى إطار مباريات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز الخامس على التوالي من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي التي تنطلق في السابعة والنصف مساء بملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزي لندن.

كورة ستار مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث korastar الان الشوط الأول4K (محمد صلاح)

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.

كورة ستار مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث korastar الان الشوط الأول4K (محمد صلاح)

ويعتزم يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إعادة الثنائي محمد صلاح وفيرمينو للتشكيلة الأساسية، بعدما شارك الثنائي بديلًا في مباراة بيرنلي التي إنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الجولة الـ 15.

كورة ستار مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث korastar الان الشوط الأول4K (محمد صلاح)

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