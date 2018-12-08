محافظ الغربية: تم تخصيص 400 ألف جنيه كقروض بدون فوائد للمرأة المعيلة

قال اللواء هشام السعيد محافظ الغربية "إنه تم تخصيص 400 ألف جنيه كقروض بدون فوائد للمرأة المعيلة بالمحافظة ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه لمدة عامين، وذلك في إطار حرص المحافظ على دعم وتمكين المرأة المعيلة لضمان تحقيق التمكين الاقتصادي لها وخلق فرص عمل لها لتتمكن من مواجهة الأعباء اليومية واستغلال إمكانياتها المتاحة لضمان حياة كريمة لها ولأسرتها خاصة وأن المرأة المعيلة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع.



وأوضح المحافظ - في بيان اليوم السبت - أن هذه القروض ستصرف من الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بعد أن يقوم المجلس القومي للمرأة باختيار السيدات وعمل الأبحاث الاجتماعية لهم لضمان وصولها إلى مستحقيها.



وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنه عليا للقروض برئاسة السكرتير العام للمحافظة لمراجعة الأبحاث الاجتماعية وتحدد المستحقين وقيمة القروض.