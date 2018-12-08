كورة liverpool HD يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول غياب لاعب الفريق، السنغالي ساديو ماني عن صفوف الفريق أمام بورنموث غدًا السبت ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

كورة liverpool HD يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث غدًا: "لوفرين لن يكون متاحًا أمام بورنموث ولن يتم المخاطرة به بسبب الارتجاج وكذلك كلاين".

كورة liverpool HD يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث

وحول ماني، أوضح: "ساديو ماني يحاول الركض للمرة الأولى ولايبدو أنه سيكون جاهزًا لمواجهة الغد".

وواصل: "إصابة جوميز كان يمكن أن تكون أسوأ، غيابه لستة أسابيع أمر ضخم بلنسبة لنا ولكن هذا يعني بأنه سوف يعود في جزء كبير من هذا الموسم وهذا أمر جيد".